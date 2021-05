Stefan-Zweig-Poetikvorlesung: Zwei Atemlose mit einem Bier durch die Nacht

Beim Bier wachsen Geschichten. So ist das nicht nur in Tschechien. Von dort aber kann es Jaroslav Rudiš mit Sicherheit berichten.

"Wir werden viel mit Zügen fahren", sagt Jaroslav Rudiš zum Einstieg. Und hinter seinem Rednerpult projiziert er an die Wand eine Landkarte, eine Karte des Eisenbahnnetzes der habsburgisch regierten Länder um 1911. So eine Karte hängt auch über seinem Arbeitstisch. "Ich schaue oft auf diese Karte und denke nach, wie es wäre, in den nächsten Zug zu steigen." Denn die meisten Gleise gibt es noch. Und wenn er einsteigt, dann geht es bei Rudiš nicht einfach nur auf eine geografische ...