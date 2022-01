Stein, Golz, Kresser: Die SN-Buchtipps der Woche

Kulturjournalist und Literaturexperte Anton Thuswaldner hat für die SN-Leserinnen und -Leser seine Buchempfehlungen für das Wochenende zusammengestellt. Viel Spaß beim Stöbern!

Hannes Stein: Der Weltreporter

Der Roman ist ein strapazierfähiges Genre. Im Fall von Hannes Steins jüngstem Buch bedeutet das, dass es eine Rahmenerzählung gibt, in der ein Journalist eine junge Frau an sich bindet, indem er stets mit neuen abenteuerlichen Geschichten, die er recherchiert hat, auffährt. Und diese Geschichten sind als Reportagen ins Buch eingearbeitet. Tatsächlich handelt es sich jeweils um aberwitzige Erkundungen, die ins Fantastische ausgreifen, vom Abenteuerlichen handeln und stets kurzweilig abgehandelt werden. "München leuchtete." So ...