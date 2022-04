Struhar, Schmalz und Strobel: Die SN-Buchtipps der Woche

Kulturjournalist und Literaturexperte Anton Thuswaldner hat für die SN-Leserinnen und -Leser seine Buchempfehlungen für das Wochenende zusammengestellt. Viel Spaß beim Stöbern!

Stanislav Struhar: Farben der Gegenwart

Das Besondere am Werk von Stanislav Struhar besteht darin, dass er etwas unternimmt, was sich kaum jemand zutraut in der Gegenwartsliteratur. Er erzählt von sympathischen, freundlichen Menschen, die im Sinn haben, den anderen ehrlich und zuvorkommend zu begegnen. Sie sind frei von Falschheit und Eigennutz, kennen nicht Neid und Hass. Von ihren Abgründen erfahren wir wenig. Ihnen wurde übel mitgespielt, sie sinnen nicht auf Rache. Sie sind Singuläre des trotzigen Dennochs, sie wollen ...