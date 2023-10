Syrischer Schriftsteller Khaled Khalifa im Alter von 59 Jahren gestorben

Der syrische Schriftsteller Khaled Khalifa ist überraschend gestorben. Das hat der Rowohlt Verlag mitgeteilt.

Khalifa zählte zu den bedeutendsten zeitgenössischen arabischen Autoren. Seine Romane, darunter "Der Tod ist ein mühseliges Geschäft", "Keine Messer in den Küchen dieser Stadt" und "Keiner betete an ihren Gräbern", wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt. In seinem Werk wie in seinem Leben widersetzte sich Khalifa den Zumutungen des Krieges in seinem Heimatland und lebte bis zuletzt in Damaskus. Khalifa galt als prominenter Kritiker des syrischen Regimes.

In seinen großen realistischen Romanen erzählt Khalifa, der in Aleppo geboren wurde, von der Vergangenheit und Gegenwart des Landes, vom Alltag in einem von Gewalt und Willkür geprägten System, aber auch von der Hoffnung der Bevölkerung auf ein anderes Leben. In Syrien wurden seine Werke häufig zensiert und verboten. International wurde Khaled Khalifa vielfach ausgezeichnet, gerade ist sein Roman "Der Tod ist ein mühseliges Geschäft" für den National Book Award nominiert.