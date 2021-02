Thiel, Butler, Sandig - das sind die Buchtipps der Woche

Kulturjournalist und Literaturexperte Anton Thuswaldner hat für die SN-Leserinnen und -Leser seine Buchtipps für das Wochenende zusammengestellt.

Roman von Georg Thiel: "Die Natur der Dinge"

Für Heinrich fängt das Abenteuer, seinem eigenen Ich auf die Schliche zu kommen, unfreiwillig an. Seine Frau möchte ihn vorübergehend loswerden. Um bei Umbauarbeiten im Haus von ihm nicht gestört zu werden, schickt sie ihn in einen Schreibkurs. Dort soll er das Handwerkszeug lernen, seine eigene Biografie in Worte zu fassen. Das liegt ihm, der keine Notwendigkeit sieht, Rechenschaft über sein Leben abzulegen, gar ...