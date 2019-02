Thomas Stangl erhält Ehrengabe von Schillerstiftung

Der Mai ist ein einträglicher Monat für den Autor Thomas Stangl. Noch ehe er am 26. Mai in Frankfurt den mit 35.000 Euro dotierten erstmals verliehenen Wortmeldungen-Literaturpreis entgegennehmen wird, erhält der 53-jährige Wiener (Zuletzt: "Fremde Verwandtschaften") am 10. Mai in Marbach eine mit 10.000 Euro dotierte Ehrengabe der Deutschen Schillerstiftung von 1859. Das wurde heute bekannt.

/APA/ROBERT JAEGER Der Wiener Autor Thomas Stangl wird geehrt