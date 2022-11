Thriller über "Mutterliebe": Ein Gefängnis namens Kindheit

Die Salzburger Autorin Rebecca Russ stellt ihren Roman "Mutterliebe" vor. Mit dem Thriller gastiert sie beim Krimifest im Literaturhaus Salzburg.

Fürsorglichkeit oder Bevormundung. Liebe oder Machtspiele. Grenzenlose Nähe oder einengende Kontrolle: In der Beziehung zwischen Eltern und Kindern schlummern viele Möglichkeiten für ambivalente Gefühle. Was in der Realität zu explosiven Konflikten führen kann, bietet in Literatur oder Musik aber eine unerschöpfliche Quelle an Stoffen. Das Leiden einer Tochter an der Herrschsucht ihrer Mutter ist etwa die Ausgangslage im Roman "Die Klavierspielerin" von Elfriede Jelinek. "Nenn mich nicht Tochter" sangen Pearl Jam im Song "Daughter" über familiäre Gewalt. Und die psychedelisch ...