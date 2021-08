"Träume und Kulissen": Split erzählt einen Roman

Die Schriftstellerin Alida Bremer macht die Hafenstadt an der Adria zum Protagonisten ihres neuen Romans. Sie erzählt vom Sommer 1936 und damit von anderen Fremden als heutigen Touristen.

"Reisen auch unsere Künstler in fremde Länder? So wie es diese Deutschen tun, und drehen Filme oder schreiben Bücher über diese Länder, in denen sie alles durcheinanderbringen, ohne sich um Wahrheit und Wirklichkeit zu kümmern?" Diese Frage stellt im neuen Roman von Alida Bremer Šjor Martić dem Maestro. In der realen Welt müsste man sie mit Nein beantworten. Wer am Ostufer der Adria lebt und schreibt, ist damit ausgelastet, einem unverständigen Publikum die Reize und Merkwürdigkeiten seiner Heimat nahezubringen. Warum ...