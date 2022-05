Twain, Medwedew, Biller: Die SN-Buchtipps der Woche

Kulturredakteur und Literaturkritiker Anton Thuswaldner hat für die SN-Leserinnen und -Leser seine Buchempfehlungen für das Wochenende zusammengestellt. Viel Spaß beim Schmökern!

Jörg Magenau: Die kanadische Nacht. Roman. Geb., 197 S. Klett-Cotta, Stuttgart.

Als Kritiker und Feuilletonist ist Jörg Magenau bekannt, als einer, der sich bestens in der Gegenwartsliteratur und den Traditionen des 20. Jahrhunderts auskennt. Aber einen Roman zu schreiben bedarf anderer Fähigkeiten. Es macht einen Unterschied, ob sich einer auf Faktenmaterial bezieht und daraus seine Schlüsse zieht oder sich darauf einlässt, was ihm die Fantasie zuspielt, um daraus Literatur zu schöpfen. Nun, ganz so erfindungsgierig ist Magenau dann ...