Die Salzburger Germanistin Veronika Puttinger spürt dem Katholischen im Werk von Thomas Bernhard nach.

Eine Prozession der Kranken bildet sich jeden Morgen auf dem Weg zur Messe in der Lungenheilanstalt Grafenhof - "in einer Feierlichkeit, wie ich sie bis dahin nur bei katholischen Begräbnissen konstatiert hatte". So beginnt Thomas Bernhards "Die Kälte". Die Germanistin Veronika Puttinger hat Stellen, in denen Bernhard und das Katholische zusammentreffen, aufgespürt und analysiert.