Video: Bachmann-Preis-Jury traf sich bereits zum "Probesitzen"

Die Corona-Pandemie hat auch heuer noch Auswirkungen auf die Tage der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt: Auch bei der 45. Ausgabe werden die Beiträge der Autoren wie im Vorjahr per Video eingespielt und das Publikum kann die Lesungen nur online verfolgen. Aber immerhin - die Jury wird wieder gemeinsam im Studio sitzen. Am Mittwochvormittag traf sich das siebenköpfige Team zum ersten Lokalaugenschein im ORF-Theater.

