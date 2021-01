Video: Ingrid Brodnig erhebt "Einspruch!" gegen Verschwörungsmythen

In einer Zeit, in der Menschen mit Unsicherheit zu kämpfen haben, florieren Verschwörungsmythen. Die bevorstehende Coronaimpfung für die breite Bevölkerung facht das Desinformationsfeuer noch zusätzlich an. Gerade rechtzeitig erscheint somit das neue Buch von Ingrid Brodnig "Einspruch! Verschwörungsmythen und Fake News kontern - in der Familie, im Freundeskreis und online". Das Buch kommt am Montag auf den Markt und hält, was der Titel verspricht.

