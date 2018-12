Der israelische Schriftsteller und Friedensaktivist Amos Oz ist tot. Er starb im Alter von 79 Jahren an Krebs, wie seine Tochter Fania Oz-Salzberger am Freitag auf Twitter schrieb. Der vielfach ausgezeichnete Autor machte auch durch seine Kritik an der israelischen Besatzungspolitik Schlagzeilen und wurde jahrelang als Anwärter auf den Literaturnobelpreis gehandelt.

