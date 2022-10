Video: Literaturnobelpreis 2022 geht an Französin Annie Ernaux

Die französische Autorin Annie Ernaux erhält den Literaturnobelpreis 2022. Die 82-Jährige wurde am Donnerstag in Stockholm "für den Mut und die klinische Schärfe, mit der sie die Wurzeln, Entfremdungen und kollektiven Fesseln der persönlichen Erinnerung aufdeckt" gewürdigt. Arnaux war zuletzt in den Quoten der Wettbüros hinter Anne Carson und Michel Houellebecq auf Platz drei geführt worden.

