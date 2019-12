Ohne Proteste ist am Dienstag, dem Todestag Alfred Nobels, die Nobelpreis-Verleihung im Stockholmer Konzerthaus über die Bühne gegangen. Neben 12 Preisen an Wissenschafter der Disziplinen Physik, Chemie, Medizin und Wirtschaftswissenschaften übergab der schwedische König Carl XVI. Gustaf den Literaturnobelpreis für 2018 an die Polin Olga Tokarczuk und für 2019 an den Österreicher Peter Handke.

Dieses Video liegt auf YouTube