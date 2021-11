Video: Raphaela Edelbauer gewinnt den Österreichischen Buchpreis

Die junge Wiener Autorin Raphaela Edelbauer wird für ihre Roman "DAVE" mit dem Österreichische Buchpreis 2021 ausgezeichnet. Diese Entscheidung der Jury ist am Montagabend bei der sechsten Buchpreisverleihung im Wiener Kasino am Schwarzenbergplatz bekannt gegeben worden. Die Auszeichnung ist mit 20.000 Euro dotiert. Der mit 10.000 Euro verbundene Debütpreis geht an Anna Albinus für "Revolver Christi".

