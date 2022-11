Video: Verena Roßbacher gewinnt den Österreichischen Buchpreis

Die 1979 in Bludenz geborene und in Berlin lebende Autorin Verena Roßbacher hat mit ihrem vierten Roman "Mon Chéri und unsere demolierten Seelen" den Österreichischen Buchpreis des Jahres 2022 gewonnen. Diese Jury-Entscheidung wurde am Montagabend bei der Verleihung im Wiener Kasino am Schwarzenbergplatz bekanntgegeben. Die heuer zum siebenten Mal vergebene Auszeichnung ist mit 20.000 Euro dotiert. Im Vorjahr gewann Raphaela Edelbauer mit ihrem Roman "DAVE".

