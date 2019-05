Kulturjournalist Anton Thuswaldner hat für die SN-Leser seine Buchtipps der Woche zusammengestellt.

Walter Hönigsberger: Clos Gethseman. Roman. Geb., 423 S. Osburg, Hamburg.

Walter Hönigsberger ist kein Name, der Lesern geläufig ist. Der 1952 in Wien geborene Autor hat Reisereportagen geschrieben, in der Literatur ist er bislang nicht auffällig geworden. Im ...