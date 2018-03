Walter Kappacher berichtet aus langsamen Zeiten

In einem schmalen Band erzählt der Salzburger Schriftsteller von seinem Leben.

Das Unaufgeregte bestimmt den Fluss dieser Worte. Und dieser Fluss, den Walter Kappacher seinen Texten gibt, fließt ruhig Wort für Wort. Immer. In jedem seiner Texte. Also ändert sich an diesem Fluss auch nichts in dem eben erschienenen, schmalen Band mit dem Titel "Ich erinnere mich". Eine Art Biografie ist das, aber keine, die jede Station des Lebens abwickelt, sondern eine, in der Kappacher schreibend auf ein paar wesentliche Dinge blickt, die ihn prägen.