Walton, Reyer, Diaz: Die SN-Buchtipps der Woche

Kulturjournalist und Literaturexperte Anton Thuswaldner hat für die SN-Leserinnen und -Leser seine Buchempfehlungen für das Wochenende zusammengestellt. Viel Spaß beim Stöbern!

Emily Walton: Miss Hollywood. Mary Pickford und das Jahr der Liebe. Roman. Brosch., 541 S. Heyne, München 2021.

Mary Pickford und Douglas Fairbanks stellten einmal etwas dar in der Filmwelt. Sie waren Stummfilmstars, die das Publikum in Bann schlugen und Dauerthema in den Klatschblättern abgaben. Emily Walton, 1984 in Oxford geboren, in Niederösterreich lebend, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Größen von früher, die heute jüngeren Generationen kein Begriff mehr sind, zu ihren literarischen Figuren zu machen. Mary ...