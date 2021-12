Warum wird so vieles nicht fertig?

Die Basilika Sagrada Família in Barcelona ist ein berühmtes Beispiel für unvollendete Arbeit an Kunstwerken.

Der Buchdeckel ist befremdlich. Die Goldprägung ist abgeblättert, zu lesen ist nur ein rätselhaft verstümmelter Text: "ENDE OFF. Das Buch de gescheite Kunstwerk". Bald wird klar: Das ist nur ein verspielter Hinweis auf das, worum es in Thomas von Steinaeckers faszinierendem neuen Buch gehen wird - um unvollendete Kunstwerke, um nicht fertiggestellte Projekte in Literatur, Musik, Malerei, Plastik, Architektur und Film. Das Buch ist eine enzyklopädische Sammlung von Werken, die Fragment geblieben sind, stecken geblieben, vom Künstler unvollendet aufgegeben, von ...