Was passiert, wenn die Haut dunkelt?

Im neuen Roman "Der letzte weiße Mann" regt der Schriftsteller Mohsin Hamid zu einem Gedankenspiel an.

Der Beginn dieses Buches verweist auf eine Erzählung Franz Kafkas. In Mohsin Hamids neuem Roman sieht sich ein weißer Mann plötzlich verwandelt in eine Person mit dunkler Hautfarbe. Anders, so heißt er, glaubt zunächst an ein Trugbild, aber zu seinem Schrecken geht der Spuk nicht weg. Der Protagonist wird zu einem neuen Ich, das sich auf bisher nicht gewohnte Weise sieht und von anderen anders als zuvor wahrgenommen wird.

In Mohsin Hamids Gedankenspiel traut sich Anders nicht mehr, ...