Was versteht Literatur von der Politik?

In einem Essay geht Jochen Hörisch der Rolle von Schriftstellern in öffentlichen Angelegenheiten auf den Grund.

Noch einmal geht es um die Haltung des österreichischen Literaturnobelpreisträgers von 2019, die so viele verstört hat. Peter Handke figuriert auch in "Szenen einer riskanten Beziehung" als Autor, der etwa mit seiner Erzählung "Wunschloses Unglück" bewegende, bleibende Dichtung geschaffen hat, aber in politischen Angelegenheiten mit seiner Parteinahme für den serbischen Aggressor fürchterlich in die Irre gegangen ist. Für den Literaturwissenschafter Jochen Hörisch ist er ein Exempel für das vertrackte Verhältnis zwischen "Poesie und Politik", das er zu Recht als "riskante ...