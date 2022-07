Weg durch die Todeskrankheit: Zeichner Nicolas Mahler streift durch das Salzburg von Thomas Bernhard

Zeichner Nicolas Mahler streift mit Thomas Bernhard durch Salzburg: böse und wunderbar.

"Mit mir und Salzburg ist alles in Beziehung. Aber es kann nur eine Hassliebe sein, weil ich ein lebendiger Mensch bin." So sagte das Thomas Bernhard einmal in einem Interview. Der Zeichner Nicolas Mahler führt in diese Welt, in eine Stadt, die Bernhard prägte und die er als Todeskrankheit beschrieben hatte. Mit wenigen, aber eindrucksvollen Strichen geht es in Mahlers neuem Band durch "Thomas Bernhards Salzburg". Das Buch erscheint am Freitag. Ausgestellt sind die Zeichnungen derzeit auch im Salzburg Museum ...