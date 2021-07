Wenn Beziehungen auf der Kippe stehen

Birgit Müller-Wieland wählt eine kleinteilige Form, um freier über eine Welt im Fluss zu erzählen.

Die Form birgt immer eine Botschaft. Birgit Müller-Wieland legt nun einen Roman in sechs Geschichten vor. Das legt nahe, dass die Geschichten kleinere Einheiten bilden, die für sich genommen werden können. Um einen Roman zu bilden, müssen sie aber untereinander in Beziehung gebracht werden. Anders als in einem klassischen Roman, der ein Figurenensemble in Zeit und Raum miteinander umgehen lässt, schafft ein Roman in Geschichten der Erzählerin Freiraum.

Salome und Hannes, sie führen eine ideale Ehe, so scheint ...