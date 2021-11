Wie Dostojewski mit Revoluzzern abrechnete

200 Jahre Fjodor Dostojewski. Am 11. November 1821 wurde er in Moskau geboren und ist einer der einflussreichsten Autoren der Weltliteratur. Seine Romane steigen tief ab in die Abgründe der Menschen. Der grandiose Roman "Böse Geister" hat die Schrecken des 20. Jahrhunderts vorweggenommen.

SN/perow