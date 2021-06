Wie kommt es, dass jemand "Ich" zu sagen vermag?

Autorin Anna Baar ergründet, wie sich aus einem Bündel von Erlebnissen und Eigenschaften ein Individuum formt.

Die Literatur der Anna Baar bewegt sich auf einen immer höheren Grad der Abstraktion zu. Hat man frühere Bücher im Blick, ist der in ihnen schon angelegt. Ihr Debüt "Die Farbe des Granatapfels" aus 2015 lässt sich noch auf dem Hintergrund ihrer eigenen Biografie lesen, eine Kindheitsgeschichte zwischen Wien und einer Insel in Ex-Jugoslawien. Der Roman "Als ob sie träumend gingen" aus 2017 nimmt die Leser härter her: Ein Mann liegt in einer Klinik, das Leben ist gelaufen, die Erinnerung ...