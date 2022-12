Wie läuft ein Fernsehabend ab?

Geschichten eines "Schwarzfernsehers" erzählen von unheimlichen und unheimlich komischen Abgründen und bedienen sich dabei der Unvernunft und der Ironie.

Er lebt auf seinem eigenen Planeten: Verglichen mit all den Autorinnen und Autoren, die schreiben in der Hoffnung, mit ihrer Arbeit einen Verlag zu finden, wirkt der Saarländer Andreas H. Drescher als Widerpart. Er hat seinen eigenen Verlag, in dem ausschließlich seine eigene Literatur erscheint. Das befreit ihn von Zwängen, sich einer Linie verschreiben zu müssen. Läse man seinen neuen Erzählband und stellte seinen vorigen Roman "Schaumschwimmerin" dagegen, käme man nicht auf die Idee, sie dem gleichen Verfasser zuzuschreiben. Einmal handelt es sich um Zeitgeschichtsschreibung mit Mitteln der Literatur, im jüngsten Fall aber um ein Erzählen, das auf alle Rücksichtnahmen pfeift, die Welt, wie wir sie kennen, abzubilden. Dann beschäftigt sich Drescher mit künstlicher Intelligenz, die für die Literatur fruchtbar gemacht werden soll. Spielt sie im neuen Buch eine Rolle? Für einen Leser lässt sich das nicht entscheiden, nach Selbstauskunft hatte sie keinen Anteil am Schreibprozess. Die Erzählungen sind offenbar das Ergebnis einer Fantasie, die fliegen darf, ohne sich je um Bodenhaftung kümmern zu müssen.

Was ist ein Schwarzfernseher? Er ist ein Hybrid zwischen einem Gerät, das Bilder in Schwarz-Weiß ausstrahlt, und einem sich der Gebührenpflicht entziehenden Schwarzseher. Das Fernsehprogramm gibt die Grobeinteilung vor. Vom Kinderprogramm ("Märchenstunde") über die "Tagesschemen" bis zum "Nachtprogramm" wird das Schema eines Fernsehtags in den Siebzigerjahren eingehalten. Das ist Konzession genug an historische Glaubwürdigkeit, ab sofort wird es nicht nur bunt, sondern kunterbunt.

"Das Dorf war derart klein, dass es nicht einmal einen Namen hatte", fängt eine Geschichte an, die sofort den Fokus auf eine alte Frau richtet, die "das ärmlichste Gemäuer" bewohnt. Ein Brennnesselfeld hat sich seiner bemächtigt. Als sie nach Jahrzehnten Post bekommt, beginnt die Frau auf der Stelle zu verdorren, "und der Fahrradkurier konnte sie als unzustellbar in sein Couvert einlegen".

Schwer lassen sich solche Vorgänge mit der uns zu Gebote stehenden Vernunft in Einklang bringen. Aber wer sagt, dass der Mensch ein vernünftiges Wesen ist? Vernunftbegabt gewiss, aber im gleichen Maß wie fantasieversessen. Beide Formen, mit unserer Wirklichkeit zurande zu kommen, helfen uns weiter. Die Vernunft zeigt uns, wo es langgeht; die Unvernunft führt uns vor, wo es hinabgeht, in die Abgründe unseres Daseins, in die Geheimwinkel des Herzens, wo Ängste und Sehnsüchte untergebracht sind. Dafür brauchen wir eine Sprache, für die jene des Hausgebrauchs nicht zu verwenden ist. Also ist die Erfindung gefragt, die auf Bilder und Szenen setzt, die mit dem reinen Verstand nicht zu begreifen sind.

Das ist die Stärke dieser Erzählungen, dass sie nicht mit Küchenpsychologie auffahren, um Absurdes erklärbar zu machen. So bekommen diese Geschichten eine Weite, die sich für Offenheit anbietet. Es gibt nicht die eine, gültige Deutung. Was unauslotbar ist, darf nicht dingfest gemacht werden. Klar, das ist verrückt, aber die allgemeine Normalsicht verkürzt Wirklichkeit doch sehr. Neben unserem Versuch, einigermaßen glimpflich durch den Alltag zu kommen, arbeitet die Welt der Träume und Fantasien, die dem Möglichkeitssinn zu ihrem Recht verhilft.

Diese Erzählungen wären schwer aushaltbar, wenn sie mit größtem Ernst vorgetragen würden. Sie sind witzig, bedienen sich einer augenzwinkernden Ironie, die einen auch noch das Haarsträubende als Spiel auffassen lassen. "Am ersten April wurde das Recht zu liegen aufgehoben", fängt eine andere Geschichte an. Eine Parodie auf die Willkür der Diktaturen? Gewiss, aber nicht nur. Eine Fantasie über Duldung und Rechtfertigung von sich ins Sinnlose steigernder Macht, eine Verhöhnung von Profiteuren und Mitläufern auch. Deshalb ist man mit dieser Geschichte noch lange nicht am Ende. Ebenso wenig lässt sich das Buch nach der Lektüre abhaken. Es arbeitet nach, das ist viel, darf aber erwartet werden von Literatur.