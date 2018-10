"Wir sind eine hysterische, infantile Gesellschaft geworden"

Die Journalistin und Publizistin Livia Klingl verführt im Roman "Der Lügenpresser" zu Überwindung von Fremdenhass.

Mit Witz und Schmäh hat Livia Klingl den Protagonisten ihres ersten Romans bewaffnet. Dr. Karl Schmied ist eine Art moderner "Herr Karl", ein frustrierter Journalist, der stromlinienförmig durchs Leben kommt, nicht Kinder, Katzen oder Hunde als Wunschziel hat, sondern sein Türtaferl mit Name und Titel. Er spricht aus, was viele denken und was die Autorin auf der Straße aufgeschnappt oder in Internetpostings gefunden hat.