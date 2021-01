Wo ist die Leiche?

Der Roman "Der Tod in ihren Händen" ist ein seltsamer Thriller.

Faszinierend amoralische Frauenfiguren sind die Spezialität der US-amerikanischen Autorin Ottessa Moshfegh, 1981 in Boston geboren mit kroatisch-iranischen Wurzeln. In "Eileen" (2015), einem Psychothriller, der Alfred Hitchcock gefallen hätte, arbeitet eine 24-Jährige in einem Jugendgefängnis; sie ist nicht minder gestört als die minderjährigen Straftäter, die hier einsitzen.

Und in "Mein Jahr der Ruhe und Entspannung" (2018) geht es um eine ungewöhnliche Aussteigerin. Eine junge Frau beschließt, ein Jahr lang zu schlafen. Sie stopft sich mit Psychopharmaka voll, um ihrem ...