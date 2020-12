"Wohin gehst du, mein Leben?": Alles läuft immer in alter Gewohnheit

Gewaltiger Sog in großer Stille: Gabriel Josipovici erzählt raffiniert von einem Gewohnheitstier.

Ohne Namen, aber mit den stets gleichen Gewohnheiten begegnet uns der Mann, "ein altmodischer Typ", wie über ihn gesagt wird. Gabriel Josipovici erzählt uns von dem Mann in "Wohin gehst du, mein Leben?". Ein schmales Büchlein ist das, erschienen beim Salzburger Verlag Jung und Jung und aus dem Englischen übersetzt von Verlagsleiter Jochen Jung selbst. Bloß 100 Seiten, gerade recht für einen Nachmittag an den Feiertagen. Doch auf den wenigen Seiten verbirgt sich Literatur von hoher Intensität, ein Roman, in ...