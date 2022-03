Wolf Haas über den neuen Brenner-Krimi: "Der österreichische Hirntote ist ein Organschnäppchen"

"Müllplätze sind eine Art Unterwelt", sagt Wolf Haas im SN-Interview. Und also taugen sie als ein idealer Ausgangsort für seiner ersten Brenner-Krimi nach acht Jahren.

26 Jahre ist es her, dass Simon Brenner in Zell am See und also in der Literaturwelt auftauchte und Wolf Haas einen ganz eigenen Sound erfand. Und jetzt lässt Haas - acht Jahre nach "Brennerova" in "Müll", den Brenner ... Nein, hier wird nicht so drauflos geplappert, wie das der Brenner-Erzähler immer tut. Nur so viel: Es geht um letzte Ordnungssysteme und es geht - wie schon in "Silentium" - über die Grenze ins Bayrische, weil rund um den Chiemsee ...