"Wortspiele"-Literaturfestival zeigt zwölf junge Autoren

Das Literaturfestival "Wortspiele" ist vom Jazzklub Porgy & Bess in die Facultas Dombuchhandlung am Stephansplatz übersiedelt. Die 15. Ausgabe findet am 28. und 29. März statt und präsentiert zwölf junge Autorinnen und Autoren mit ihren neuen Büchern. Die Bandbreite an Themen ist groß. An beiden von Esther Csapo moderierten Abenden wird ein Publikumspreis vergeben, der mit je 500 Euro dotiert ist.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Literaturfestival übersiedelte auf den Stephansplatz