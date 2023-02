"Wovon wir leben", der neue Roman von Birgit Birnbacher: Fremd daheim in vielen Fragen

Birgit Birnbachers neuer Roman "Wovon wir leben" erzählt von Liebe und Arbeit und der Suche nach dem Sinn beider.

Julia war Krankenschwester, hat im Job einen schweren Fehler gemacht, wurde gekündigt und kehrt gezwungenermaßen nach Hause zurück. Wobei: Was heißt schon "nach Hause"? Aufgewachsen ist sie halt dort, um dann wegzugehen. Nun ist sie - voller Unsicherheit - zurück im Dorf im Schatten des Heukarecks drin im Innergebirg. Es schwingt in schier allem, was sie wiedersieht, wem sie wiederbegegnet, mit, wie es war, "hier im Schatten des Berges aufzuwachsen und keine Luft zu kriegen, einfach nie Luft zu kriegen". ...