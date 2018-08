Ziegeleien waren Orte der Schmach

Ein neuer Roman erzählt von Rosmarinka und Raimund, die eine für Tausende Europäer typische Not durchstanden.

Ein Haus geht verloren. Damit gehen Landwirtschaft, Einkommen, Heimat und viel von dem verloren, was einst Ehre war und heute Selbstbewusstsein heißt. Dieses Haus aus Ziegel und Holz hat den Bauern Rosmarinka und Raimund Quendler gehört, deren Speisekammer sogar noch 1944 mit Eiern, Speck und Kartoffeln bestückt war. Was fünfzig Jahre später statt dessen steht, beschreibt Christian Lorenz Müller am Ende seines soeben erschienenen Romans: lachsfarbener Bungalow mit Pultdach, Carport, frisch gewienertes deutsches Markenauto, Thujenhecke und Trampolin im Garten. Die ersten Absätze des Romans hatten noch vom Gackern der Hühner am Quendlerhof erzählt, deren Eier bald zum deftigen Mittagessen für Partisanen werden sollten. Wegen Not an Lebensmitteln hätten die Quendlers ihren Hof damals, kurz vor Ende des Zeiten Weltkriegs, nicht verlassen - im Gegenteil!