Zwei Autoren aus Belarus schreiben nun in Graz: "Unsere Kultur lebt im Exil"

Zwei Schriftsteller aus Belarus haben dank eines Stipendiums in Graz Zuflucht gefunden. Zu Hause in Minsk wären sie verhaftet.

Alhierd Bacharevič und Julia Cimafiejeva aus Minsk haben bis Mai 2022 Aufenthaltsrecht in Graz. Sie stehen für jene Kultur, die gegen das Regime von Alexander Lukaschenko in Belarus Stellung bezieht. Seit November 2020 sind sie über das von der Stadt Graz finanzierte Stipendium "Writers in Exile" in Graz, wo sie vorerst bis Mitte Mai 2022 bleiben können.

Solange Alexander Lukaschenko an der Macht ist, können beide nicht als freie Autoren zurück. Da sie in Minsk an Demonstrationen teilgenommen ...