Zweig, Koch und Biermann - die SN-Buchtipps

Die Büchertipps der Woche, vorgestellt von Anton Thuswaldner.

Stefan Zweig: Sternbilder. Sammlung verschollener Essays über deutschsprachige Klassiker. Halbln., 127 S. Edition Roesner, Krems an der Donau.

Stefan Zweig war nicht nur ein Schriftsteller aus Passion. Er war auch ein leidenschaftlicher Leser. Und weil er seine Erkenntnisse über die Werke von Autorinnen und Autoren, die ihm nahegingen, nicht für sich behalten wollte, schrieb er darüber sehr anschauliche Essays, die an entlegenen Orten publiziert wurden und deshalb kaum bekannt sind. Klaus Gräbner und Erich Schirhuber haben nun gemeinsam Schürfarbeit betrieben und warten mit einer Handvoll Texten auf, die nicht nur an große Klassiker erinnern, sondern ein besonderes, sehr persönliches Schlaglicht auf Dichter werfen, die eigentlich bekannt sein sollten. Was fasziniert an den Liebesgedichten Grillparzers? Als "biographisch wichtig und menschlich ergreifend" stuft Zweig diese Lyrik ein, weil sich an ihr die Wandlungen eines sonst doch recht verschlossenen Gemüts nachvollziehen lassen. Über die Lebenszeit betrachtet offenbart sich schon deshalb ein schwieriger Charakter, weil diese Liebesgedichte nicht auf eine einzige Person fokussiert sind, sondern "den Spiegelgang von Leidenschaft zu Leidenschaft" nachzeichnen. Stefan Zweig ist ein sehr genauer Leser, und so gewinnt er seinen bevorzugten Schriftstellerinnen und Schriftstellern einzigartige Erkenntnisse ab.