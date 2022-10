Zweig, Möring, Hermann: Die SN-Buchtipps der Woche

Kulturjournalist und Literaturexperte Anton Thuswaldner hat für die SN-Leserinnen und -Leser seine Buchempfehlungen für das Wochenende zusammengestellt. Viel Spaß beim Stöbern!





Marcel Möring: Amen

Eine Frau verabschiedet sich aus einer jahrelangen Beziehung, Samuel fällt in ein tiefes Loch. Das reicht für ein existenzielles Drama, in dem sich einer verfängt, um sein Leben mühsam neu zu ordnen. Der Niederländer Marcel Möring, Jahrgang 1957, einer der Wichtigen der europäischen Gegenwartsliteratur, verschärft die Lage noch. Da unternimmt einer das Vernünftigste, was er in solch einer Situation machen kann, er geht in die Natur, um den Kopf freizukriegen. Und dann ...