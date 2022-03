"Zwiegespräch", neues Buch von Peter Handke: Keep on rockin' hilflos in der Welt

"Zwiegespräch" heißt Peter Handkes neues Buch. Es tauchen alte Helden auf in einer Erinnerungsschleife an den Fluss ohne Wiederkehr.

"Je unwirklicher, je unechter die Räume, desto marktschreierischer die Werbeflächen: Das Wirkliche … der Wahre … Die Echte!" Nichts will Peter Handkes Literatur mit Gewissheit zu tun haben. Und also: "So wurde ich Schritt für Schritt hilfloser. Hilflos, hilfloser, sprachlos." Da fällt einem Neil Youngs Song "Helpless" ein, den Handke schon im 2005 in Salzburg uraufgeführten Stück "Bis dass der Tag euch scheidet oder Eine Frage des Lichts" einbaute als Echo von früher. Und also muss man sich nicht wundern, ...