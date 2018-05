Literaturtage Salzburg: Ein Spießer rüstet sich zur Revolte

Die deutsche Literatur ohne Bert Brecht wäre eine lahme Angelegenheit. Er war der Rebell, der nicht nur das Theater auf neue, politisch gesättigte Grundlagen stellte, Literatur war ihm überhaupt Zweck, in die Gesellschaft einzugreifen, direkt und ohne lang herumzufackeln. Der Dichter hat gefälligst engagiert zu sein, so brachte er sich in Stellung gegen Ästhetiker und Idylliker, Naturapologeten und Glaubenseiferer. Er wusste, wo's langging, und er bedurfte der Gefolgschaft. Brecht, der lebende Widerpart des Kapitalismus, war auch ein gewiefter Propaganda-Mann in eigener Sache. Das Selbstbild des Rebellen, der es den Mächtigen ordentlich reinsagt und den Nationalsozialismus scharf attackiert, reichte er gern weiter.