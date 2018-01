"Love Tree": Gedichte von Haderlap zu Fotos von Bockelmann

"Das Sterben der Blätter" nennt sich die neue Ausstellung des Kärntner Malers Manfred Bockelmann in der Wiener Galerie Frey. Neben Gemälden findet sich in der am Donnerstag eröffnenden Schau ein besonderes Projekt: Unter dem Titel "Love Tree" arbeitete der Bruder von Udo Jürgens mit der Bachmannpreisträgerin Maja Haderlap zusammen, die zu zehn Fotografien jeweils fünfzeilige Gedichte verfasst hat.

SN/APA/GERT EGGENBERGER Haderlap und Bockelmann arbeiten zusammen