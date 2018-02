Mädchen trifft Monster

"Shape of Water" ist eine Modernisierung der "Kleinen Meerjungfrau".

Kuchenessen, Selbstbefriedigung in der Badewanne, abgeschnittene Finger und grausame Rassenpolitik: Guillermo del Toros "Shape of Water" (ab Freitag im Kino) ist ein Märchen für Erwachsene, für 13 Oscars nominiert und schon bei seiner Premiere bei den Filmfestspielen Venedig als Bester Film ausgezeichnet. Es ist ein wilde Fantasie, die in einer militärischen Forschungseinrichtung in den 1950er-Jahren spielt: Eine stumme Putzfrau (anmutig gespielt von Sally Hawkins) trifft bei der Arbeit auf ein seltsam schuppiges Wasserungeheuer, das unter der Fuchtel eines Geheimdienstlers (Michael Shannon) untersucht und seziert werden soll. Zwischen Frau und Ungeheuer entwickelt sich eine zarte Zuneigung, die in krassem Kontrast zur Erbarmungslosigkeit der Forschungsmethoden steht.