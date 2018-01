metoo erreicht jetzt auch Mozart

"Die Hochzeit des Figaro" spielt im Salzburger Landestheater in der Villa eines reichen amerikanischen Womanizers.

Die weiße Villa - mit Pool statt Garten - entpuppt sich mehr und mehr als fashionables Ambiente. Man kann in ihr die immer wieder unterbrochene Hochzeit des Figaro mit Susanna veranstalten, mehr aber noch ist sie die Bühne für den Womanizer, der werkkonform mit Mozart den Titel "Graf" führt, hier aber ein zu Geld gekommener Amerikaner ist. Auf allfällige politische Ambitionen deuten die Bediensteten hin, die zur "Huldigung" Plakate entrollen mit Aufschriften wie "Women's Rights Are Human Rights" oder "I Say No to Sexual Harassment" - was den Herrn Grafen natürlich nicht wirklich kümmert, er ist hinter jeder Schürze oder Robe her, und am Ende kennt er nicht einmal seine Frau, die im Hochzeitskleid ihrer Bediensteten Susanna steckt.