"Mission Impossible": Tom Cruise läuft wieder gegen die Zeit

Der Stunt-Unfall von 2017 ist längst vergessen: Derzeit steht Filmstar Tom Cruise für den sechsten Teil des Agententhrillers vor der Kamera.

Dafür, dass er seine Stunts am liebsten selbst erledigt, ist Tom Cruise bekannt. Bei den Dreharbeiten zum Film "Knight & Day" konnte man den Hollywoodstar vor einigen Jahren in Salzburg über die Dächer der Stadt flitzen sehen. Im Sommer 2017 handelte sich Cruise bei Dreharbeiten in London einen Knöchelbruch ein: Bei einem Stunt zum sechsten Teil der Reihe "Mission Impossible" zog er sich eine Fußverletzung zu, Bein und auch Dreharbeiten mussten ruhiggestellt werden. Nun konnte man Tom Cruise erneut in London beim Flitzen über das Dach der Blackfriars-Bridge beobachten: Der 55-Jährige drehte Szenen für den neuen Agententhriller, für die der Innenstadtverkehr gestoppt wurde. Laut Medienberichten soll der Film Ende Juli Premiere feiern.



Auch in Oslo entstanden Szenen für den Film. Dort nutzte das Team die Kulisse der Felsplattform Preikestolen.

wurde auf "YouTube" ein Video veröffentlicht. Es zeigt Cruise, wie er einen Sprung von einem Gebäude zu einem anderen macht und dabei sein Ziel verfehlt. Cruise, der während des Sprungs angeseilt war, zieht sich in dem Video selbst an der zunächst verfehlten Mauer hoch, hat aber danach beim Gehen erhebliche Schwierigkeiten.

Die sechste Folge der "Mission Impossible"-Reihe wird wieder von Regisseur Christopher McQuarrie gedreht. Neben Cruise spielen Henry Cavill, Rebecca Ferguson, Angela Bassett and Alec Baldwin mit.

(SN)