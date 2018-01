Mit Mozart kann nichts schiefgehen?

Von den großen bis zu den kleinen Bühnen: Seine Opern werden überall gebraucht. Aber sind sie deswegen auch "handlich" genug? Und wann spielt Mozart mit, und wann schlägt er womöglich zurück?

Salzburg kann wieder einmal nicht genug Mozart kriegen. Am 20. Jänner hat im Salzburger Landestheater "Le Nozze di Figaro" Premiere. Man komplettiert dort mit dem Regisseur Jacopo Spirei die Reihe der drei Da-Ponte-Opern. Nur sechs Tage später kommt, als Eröffnungspremiere der Mozartwoche 2018, im Haus für Mozart "Die Entführung aus dem Serail" heraus, prominent angeführt von René Jacobs am Pult der Akademie für Alte Musik Berlin und der Regisseurin Andrea Moses, die erstmals in Salzburg arbeitet. Besonderer Luxus: Es gibt nur drei Aufführungen.