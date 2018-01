Mozart hat immer Regeln gebrochen

Dirigent René Jacobs über seine musikalisch-szenische Sicht auf Mozarts kompliziertes Singspiel von 1782.

Ihre CD-Produktion der "Entführung aus dem Serail" steht erst am Ende eines langen Weges Ihrer Beschäftigung mit Mozart. Warum? René Jacobs: Ich habe tatsächlich lange einen Bogen um dieses Werk gemacht. Es ist sehr schwer zu besetzen, auch wenn man nur fünf Solisten braucht. Für mich gehören die "Entführung" und "Idomeneo" als die beiden Sturm-und-Drang-Stücke Mozarts zusammen. Da bricht Mozart ganz heftig Regeln. Er war ja nie Diplomat, er liebte keine Verbote. Und so kommt es beispielsweise auch, dass Konstanze zwei unterschiedliche Arien direkt hintereinander hat, und die zweite beginnt mit einem mehr als 60 Takte langen Vorspiel. Das war dramaturgisch absolut verpönt. Aber Mozart hat es so gewollt, und deswegen muss man nicht nur die Kräfte gut einteilen, sondern auch eine Idee davon haben, warum diese Arie ein Orchester im Orchester hat. Ich denke, die vier Instrumente drücken aus, was Konstanze nicht sagen kann, weil sie es auch nicht sagen darf: dass sie insgeheim Bassa Selim liebt.