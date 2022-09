10.000 Besucher bei Take The A-Train: Musikalische Vielfalt befeuert die Vorstadt

Besucherschwund? Fehlanzeige. Mühelos füllte das Salzburger Festival Take The A-Train Spielstätten mit Jazz, Funk, Punk oder Techno.

"Wir bringen jetzt das Bahnhofsgebäude zum Einstürzen", sagt Dominik Wendl. Der Frontman von Please Madame verleiht dem Vorplatz des Hauptbahnhofs einen Hauch von Nova Rock. Der geradlinige Gitarrenpop der Salzburger Band mit hymnischen Mitsingmelodien ist prädestiniert für ein großes Publikum, 23 Shows im deutschsprachigen Raum hat das Quartett gerade absolviert. Einige Hundert werden es auch an diesem verregneten Freitagabend sein, die das Heimspiel ihrer Rockhelden in wetterfester Montur feiern.

Stadionrock bei einem Jazzfestival, dürfen die das denn? Selbstverständlich ...