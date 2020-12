2020: Das Jahr einer neuen Popweltmacht

Die "größte Band der Welt" kam heuer nicht aus den USA, sondern aus Südkorea. Was macht K-Pop zu einem Phänomen mit globaler Wirkung?

Als das "Time"-Magazin vor ein paar Wochen in den USA seine Liste mit den größten Persönlichkeiten des Jahres veröffentlichte, gab es in der Hauptkategorie keine große Überraschung. Der designierte US-Präsident Joe Biden und seine Vizepräsidentin Kamala Harris wurden zu den "Persons of the Year" ernannt. In der Sparte Unterhaltung gewann jedoch nicht etwa Taylor Swift, die heuer mit zwei Überraschungsalben alle Aufmerksamkeit auf sich zog. Auch Bruce Springsteen ging leer aus. Den Titel des "Entertainers des Jahres" teilen sich sieben ...