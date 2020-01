"3 Tage Jazz" in Saalfelden: Wo Miles Davis' heimliche Kunst hörbar wird

Trompeter Lorenz Raab begibt sich in Saalfelden auf die Spur eines legendären Albums.

Erfreulich laut ist es derzeit wieder um Miles Davis. Im Kino gibt der Film "Birth of the Cool" Einblicke in das Leben und die Musik des Trompetengotts. Und bei den Grammys hat Miles Davis (1926-1991) sogar Chancen auf eine posthume ...