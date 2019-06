36. Wiener Donauinselfest hat begonnen

In Wien hat am Freitag das 36. Donauinselfest begonnen - bei nahezu perfektem Sommerwetter. Zahlreiche Besucher kamen schon am Nachmittag, Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) absolvierte den obligatorischen Rundgang. Auf insgesamt 13 Bühnen wird bis Sonntag Programm geboten. Mit dabei sind unter anderem Wolfgang Ambros, Christina Stürmer, Seiler & Speer oder die schwedische Band Mando Diao.

SN/APA/HANS PUNZ Bürgermeister Michael Ludwig beim Rundgang am Nachmittag